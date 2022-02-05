Укрзалізниця запускає ще один «морський» рейс

"Укрзалізниця" до літнього сезону відкриває щоденне сполучення Львова з Бердянськом, перший рейс запланований на 11 червня.
Про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці".
Відзначається, що перший рейс поїзда № 86/186-185/85 Львів - Новоолексіївка, Бердянськ планується 11 червня, він відправиться о 10:55, а прибуде в Новоолексіївку об 11:35, в Бердянськ о 13:00 наступного дня.
Відправлення в зворотному напрямку планується з 12 червня: з Бердянська - о 15:05, з Новоолексіївки - о 15:40, прибуття до Львова на наступний день о 15:40.
Як повідомлялося, Укрзалізниця відкриває сполучення Чернігова і Сум з Одесою на літній період.
Відзначається, що перший рейс поїзда № 86/186-185/85 Львів - Новоолексіївка, Бердянськ планується 11 червня, він відправиться о 10:55, а прибуде в Новоолексіївку об 11:35, в Бердянськ о 13:00 наступного дня.
Відправлення в зворотному напрямку планується з 12 червня: з Бердянська - о 15:05, з Новоолексіївки - о 15:40, прибуття до Львова на наступний день о 15:40.
Як повідомлялося, Укрзалізниця відкриває сполучення Чернігова і Сум з Одесою на літній період.
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