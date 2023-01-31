«Укрзалізниця» запускає два нові поїзди з Києва та Харкова до Польщі

12:37 31 січня Київ, Україна

«Укрзалізниця» з 19 лютого запускає два нові поїзди з Києва та Харкова до Польщі, вони курсуватимуть маршрутами Харків, Київ – Перемишль та Київ – Хелм. У Харкова тепер буде щоденне сполучення з Польщею.

Харків-Перемишль



Потяг №73/74 з Харкова до Перемишля відправлятиметься по непарних числах о 14:07. До Києва поїзд прибуває о 21:04, а до Перемишля – о 11:13.



У зворотному напрямку з Перемишля поїзд вирушатиме по парних числах о 13:45 і прибуватиме до Харкова о 10:01.



Цей поїзд дасть мешканцям Харкова щоденне сполучення з Польщею. Призначений раніше поїзд №93/94 з Харкова до Хелма відправляється до Польщі по парних числах.

Київ-Хелм



Поїзд №67/19–20/68 з Києва до Хелма відправлятиметься з Києва щодня о 18:14, а до Хелма прибуватиме о 4:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 23:45 та прибуватиме до Києва о 13:07.



Пасажири поїзда, прибувши до Хелма, зможуть пересісти на польський поїзд ІС67, який прибуватиме до Варшави о 10:12. Також у зворотному напрямку: з Варшави польський поїзд ІС68 виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10. Квитки на ці рейси потрібно купувати наперед онлайн на сайті Польської залізниці.