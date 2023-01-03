"Укрзалізниця" запускає додаткові рейси на 6-8 січня

12:29 03 січня Київ, Україна

"Укрзалізниця" запускає додаткові рейси на Різдво, 6-8 січня, повідомляється у телеграм-каналі перевізника.



Йдеться про наступні рейси:

180/179 Київ — Дніпро

6 та 8 січня о 09:53 з Києва, о 18:25 у Дніпрі. Назад того ж дня о 08:51, прибуття о 17:05.





191/192 Київ — Львів

8 січня о 07:44 з Києва та о 15:28 у Львові. Назад 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38.





176/175 Київ - Кривий Ріг

8 січня о 06:19 із Києва через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію з прибуттям о 15:07. Назад того ж дня о 08.09 із прибуттям до столиці о 16.26.





104/103 Київ — Харків

8 січня о 09:40 із Києва, прибуття о 17:15. Назад того ж дня о 10:48, прибуття о 18:41.





168 Львів — Одеса

8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49. Назад того ж дня о 10:16, прибуття о 21:38.

До 8 січня включно курсуватиме прямий рейс Інтерсіті+ до Славська "Лижний експрес" №745.