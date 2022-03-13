"Укрзалізниця" закрила продаж квитків на дев'яти станціях
06:41 19 жовтня Київ, Україна
Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та НС, в зв'язку з новим карантинним зонуванням, визначила обмеження для пасажирів "Укрзалізниці".
"З 00:01 19 жовтня буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, їм. Т. Шевченка", - повідомили в" Укразалізниці".
Також в "Укразалізниці" додали, що на зазначених станціях можна буде тільки вийти.
"До врегулювання ситуації зазначені поїзди проїдуть через ці станції без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим, у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше 1:00 після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, УЗ повертає повну вартість квитка.
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