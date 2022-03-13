"Укрзалізниця" закрила продаж квитків на дев'яти станціях

06:41 19 жовтня Київ, Україна

Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та НС, в зв'язку з новим карантинним зонуванням, визначила обмеження для пасажирів "Укрзалізниці".

"З 00:01 19 жовтня буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, їм. Т. Шевченка", - повідомили в" Укразалізниці".

Також в "Укразалізниці" додали, що на зазначених станціях можна буде тільки вийти.

"До врегулювання ситуації зазначені поїзди проїдуть через ці станції без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше 1:00 після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, УЗ повертає повну вартість квитка.



