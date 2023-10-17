Укрзалізниця уклала угоду на закупівлю 44 нових вагонів

17:05 17 жовтня Київ, Україна

Укрзалізниця уклала угоду з Крюківським вагонобудівним заводом на виготовлення 44 нових вагонів у найближчі два роки. Ця інформація надана пресслужбою Укрзалізниці.



Вартість нових вагонів становить 1,95 мільярда гривень, і фінансування здійснюватиметься із державного бюджету.

"У 2021 році ми розпочали велику програму оновлення пасажирського парку, купуючи 100 нових вітчизняних вагонів. Незважаючи на складнощі, пов'язані з військовими діями, контракт був виконаний повністю, і залізничний сектор отримав додаткові вагони, необхідні для евакуації населення. Ми плануємо продовжити цю програму, щоб задовольнити потреби населення у перевезеннях та готуватися до збільшення обсягів перевезень", - заявив віцепрем'єр-міністр із відновлення та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Згідно з умовами договору з вагонобудівним заводом, буде виготовлено 20 купейних вагонів, 12 вагонів СВ, 9 плацкартних вагонів (перші з 2008 року) та 3 вагони, призначені для пасажирів з інвалідністю.



Євген Лященко, голова правління АТ Укрзалізниця, зазначив, що, крім оновлення купейних, плацкартних та вагонів СВ, замовлені також вагони з підвищеною інклюзивністю для пасажирів з колісними кріслами. Нові вагони будуть обладнані кондиціонерами, пеленальними столиками, розетками та USB-портами для зарядки гаджетів, а також кавоварками та сучасними системами керування освітленням.



Вагони для пасажирів з інвалідністю отримають спеціальні платформи для зручнішої посадки, а також системи безпеки, зокрема систему сигналізації та блокування дверей, а також відеоспостереження.