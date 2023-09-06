Укрзалізниця заблокувала понад 600 акаунтів за масовий викуп квитків на польські рейси

14:46 18 серпня Київ, Україна

За останній місяць "Укрзалізниця" заблокувала понад 600 акаунтів, які використали для масового викупу квитків на польський напрямок.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Також за два тижні ретельного контролю на посадку не допустили близько 20 пасажирів із підробленими квитками.
"До рейсів не допустили близько двох десятків пасажирів з квитками на імена, які не співпадали з документами, що засвідчують особу. Це, зазвичай, імена спекулянтів, під якими заздалегідь викуповують квитки, а потім перепродують їх зі зміненим у фоторедакторі ім'ям (яке все одно проявиться у провідника під час сканування або навіть без змін", - зазначили в УЗ.
З метою протидії спекуляціям Укрзалізниця домовилася з "OLX Україна", що платформа блокуватиме всі оголошення про продаж квитків на потяги.

Укрзалізниця закликала пасажирів не довіряти покупку квитків для своєї подорожі "перекупникам", бо так є ризик залишитись без поїздки. У компанії наголосили, що перевірку посадкових документів постійно посилюють.