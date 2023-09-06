Укрзалізниця заблокувала понад 600 акаунтів за масовий викуп квитків на польські рейси

За останній місяць "Укрзалізниця" заблокувала понад 600 акаунтів, які використали для масового викупу квитків на польський напрямок.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Також за два тижні ретельного контролю на посадку не допустили близько 20 пасажирів із підробленими квитками.
З метою протидії спекуляціям Укрзалізниця домовилася з "OLX Україна", що платформа блокуватиме всі оголошення про продаж квитків на потяги.
Укрзалізниця закликала пасажирів не довіряти покупку квитків для своєї подорожі "перекупникам", бо так є ризик залишитись без поїздки. У компанії наголосили, що перевірку посадкових документів постійно посилюють.
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