Укрзалізниця заблокувала понад 600 акаунтів за масовий викуп квитків на польські рейси

"До рейсів не допустили близько двох десятків пасажирів з квитками на імена, які не співпадали з документами, що засвідчують особу. Це, зазвичай, імена спекулянтів, під якими заздалегідь викуповують квитки, а потім перепродують їх зі зміненим у фоторедакторі ім'ям (яке все одно проявиться у провідника під час сканування або навіть без змін", - зазначили в УЗ.