Укрзалізниця вводить залізничне сполучення між Харковом і Маріуполем

14:16 05 квітень Київ, Україна

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська залізниця» відновлює курсування поїзда № 77/78 Харків - Маріуполь.

Про це повідомляє пресслужба компанії.



Відзначається, що з Харкова поїзд вирушатиме щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці, а з Маріуполя - щовівторка, щочетверга і щонеділі.



Поїзд попередньо курсуватиме до 28 травня цього року з метою вивчення попиту та заповнювання. Якщо маршрут буде користуватися популярністю серед пасажирів, він стане регулярним.