Укрзалізниця тимчасово скасовує курсування поїздів до Перемишля

Польська залізниця з 8 вересня розпочинає заплановані ремонти інфраструктури у Перемишлі. У зв'язку з цим "Укрзалізниця" вносить зміни до курсування поїздів - тимчасово скасовує курсування поїздів до Перемишля та призначає новий поїзд "Київ - Хелм".
Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
З 3 вересня "Укрзалізниця" призначить новий поїзд № 119/120 Київ — Хелм. Він стане третім щоденним поїздом до цього польського міста.
Поїзд вирушатиме з Києва о 06:28, прибуття до Хелма о 17:27 (зручна стиковка з польським поїздом IC 21100 Хелм 18:12 - Варшава Східна 21:02). Зворотне відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Східна 06:05 - Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.
Поїзд вирушатиме з Києва о 06:28, прибуття до Хелма о 17:27 (зручна стиковка з польським поїздом IC 21100 Хелм 18:12 - Варшава Східна 21:02). Зворотне відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Східна 06:05 - Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.
Щоп'ятниці та суботи протягом "місяця ремонтів" у Польщі (відправлення з Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+:
- дійсного №705/706 Київ – Перемишль;
- нового №707/708 Київ — Перемишль (відправлення з Києва 22:17, Перемишль 06:23, назад з Перемишля о 11:15, прибуття до Києва о 20:41).
Водночас у ці дати буде скасовано курсування поїздів:
- №53/54 Київ — Перемишль,
- №89/90 Київ - Перемишль,
- №31/32 Запоріжжя - Перемишль,
- №35/36 Одеса — Перемишль,
- №73/74 Харків — Перемишль,
- №715 /716 Київ - Перемишль.
Крім того, графік ремонтів на польській залізниці змінить розклад руху поїздів №54 та №36.
- №54 Перемишль — Київ вирушатиме з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).
- №36 Перемишль — Одеса вирушатиме о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.
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