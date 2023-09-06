Укрзалізниця тимчасово скасовує курсування поїздів до Перемишля

13:29 17 серпня Київ, Україна

Польська залізниця з 8 вересня розпочинає заплановані ремонти інфраструктури у Перемишлі. У зв'язку з цим "Укрзалізниця" вносить зміни до курсування поїздів - тимчасово скасовує курсування поїздів до Перемишля та призначає новий поїзд "Київ - Хелм".



Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

"Потяги №89/90 Київ — Перемишль та №73/74 Харків — Перемишль з 7 вересня по 6 жовтня (відправлення з Києва та Харкова) будуть скасовані", — йдеться у повідомленні.

З 3 вересня "Укрзалізниця" призначить новий поїзд № 119/120 Київ — Хелм. Він стане третім щоденним поїздом до цього польського міста.



Поїзд вирушатиме з Києва о 06:28, прибуття до Хелма о 17:27 (зручна стиковка з польським поїздом IC 21100 Хелм 18:12 - Варшава Східна 21:02). Зворотне відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Східна 06:05 - Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

"Цей рейс зручний для тих, у кого вильоти з варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена після 23:00 або рано-вранці (Каїр, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Відень)", - зазначили в Укрзалізниці.

Щоп'ятниці та суботи протягом "місяця ремонтів" у Польщі (відправлення з Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+:

дійсного №705/706 Київ – Перемишль;

нового №707/708 Київ — Перемишль (відправлення з Києва 22:17, Перемишль 06:23, назад з Перемишля о 11:15, прибуття до Києва о 20:41).

Водночас у ці дати буде скасовано курсування поїздів:

№53/54 Київ — Перемишль,

№89/90 Київ - Перемишль,

№31/32 Запоріжжя - Перемишль,

№35/36 Одеса — Перемишль,

№73/74 Харків — Перемишль,

№715 /716 Київ - Перемишль.

Крім того, графік ремонтів на польській залізниці змінить розклад руху поїздів №54 та №36.