«Укрзалізниця» повертає швидкісний поїзд із Києва до Дніпра та Запоріжжя

14:44 24 травня Київ, Україна

«Укрзалізниця» вперше з початку повномасштабного вторгнення відновить курсування швидкісного поїзда «Інтерсіті+» за маршрутом Київ – Дніпро – Запоріжжя.



Маршрут запускають із 10 червня 2023 року.

З Києва поїзд Hyundai Rotem вирушатиме о 6:35, прибуватиме у Дніпро о 12:57, а у Запоріжжя о 14:25.

Із Запоріжжя «Інтерсіті+» вирушатиме о 14:45, прибуття до Дніпра та Києва – о 16:04 та 22:15 відповідно.

Квитки у продажу ще не з'явилися, але обіцяють, що продаж відкриють сьогодні – 24 травня.



Крім того, рейси Київ – Дніпро – Запоріжжя увійшли до нового графіку руху поїздів «Укрзалізниці», який стартує з 10 червня. У графік, зокрема, додали два нових рейси: поїзд №40/39 Запоріжжя – Солотвино, що сполучає Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття; поїзд №148/147 Київ-Одеса, який курсуватиме через Черкаси.



Ще два поїзди змінять свій маршрут. Поїзд №13/14 Київ – Солотвино курсуватиме через Вінницю та Хмельницький, а №234/233 Київ – Покровськ – Львів курсуватиме через Павлоград у Дніпропетровській області.