Укрзалізниця відновлює регіональне пасажирське сполучення Львів - Ужгород

11:00 14 квітень Київ, Україна





Про це повідомили в пресслужбі УЗ. З 16 квітня на Львівській залізниці відновлюється рух регіонального поїзда № 829/830 сполученням Львів - Ужгород , який був скасований більше року тому.Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

Як відзначили в УЗ, скасований більше року назад поїзд відновлений з метою «з'єднати чи не найпривабливіші міста і містечка Закарпаття та Карпат для безпечного весняного відпочинку в горах без скупчення людей».