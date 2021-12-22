Укрзалізниця відновлює регіональне пасажирське сполучення Львів - Ужгород

З 16 квітня на Львівській залізниці відновлюється рух регіонального поїзда № 829/830 сполученням Львів - Ужгород, який був скасований більше року тому.
Про це повідомили в пресслужбі УЗ.
Про це повідомили в пресслужбі УЗ.
Як відзначили в УЗ, скасований більше року назад поїзд відновлений з метою «з'єднати чи не найпривабливіші міста і містечка Закарпаття та Карпат для безпечного весняного відпочинку в горах без скупчення людей».
Поїзд відправлятиметься з Ужгорода о 5:13 щодня, крім середи, прибуваючи до Львова о 10:59. Зворотний рейс зі Львова відправлятиметься щодня, окрім вівторка, о 16:37, прибуваючи до столиці Закарпаття о 22:22.
Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Тухля, Славське, Лавочне, ж.п. Опорець, Воловець, Свалява, ж.п. Карпати, Мукачево, Батьово, Чоп.
Вартість проїзду залишиться до 75 грн, обіцяють в УЗ.
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