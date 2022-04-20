Укрзалізниця відновлює евакуацію людей. На сьогодні відомо про 7 напрямків

06:27 20 квітня Київ, Україна

"Укрзалізниця" на 20 квітня призначила сім рейсів для евакуації населення. Про це йдеться на сайті перевізника.



Графік поїздів:



11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;

04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пасажирський;

11:30 – 229/230 Харків-Пасажирський – Ужгород;

22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород.



Проте Укрзалізниця попереджає, що точний час відправлення може змінюватися.



Евакуаційні рейси є безкоштовними. Пріоритет надається дітям, жінкам, людям похилого віку. У поїзд можна брати тварин, виняток – для великих та агресивних тварин. Громіздкі речі можуть не дозволити взяти через брак місця.



На евакуаційних рейсах немає живлення у вагонах та може бути обмежена кількість постільних наборів. Ділянки, де можлива ворожа активність, поїзд проходить з вимкненим світлом та на зниженій швидкості.