Укрзалізниця відновила курсування 6 міжміських поїздів

10:22 16 листопада Київ, Україна

За рішенням Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та НС, з 16 листопада відновлюється рух шести міжміських поїздів, робота яких раніше була припинена через карантин

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця" в своєму Telegram-каналі.



Згідно з дозволом Держкомісії, відсьогодні відкрито продаж квитків з залізничних станцій "Біла Криниця" і "Славута-1".

Так, відновлено рух таких поїздів:

🟢№ 43/44 Івано-Франківськ - Київ;

🟢 № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;

🟢№ 88/87 Ковель - Новоолексіївка;

🟢№ 98/97 Ковель - Київ;

🟢 № 102/101 Київ - Херсон;

🟢 № 251/251 Харків - Миколаїв.