Укрзалізниця відновила курсування 6 міжміських поїздів

За рішенням Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та НС, з 16 листопада відновлюється рух шести міжміських поїздів, робота яких раніше була припинена через карантин.
Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця" в своєму Telegram-каналі.
Згідно з дозволом Держкомісії, відсьогодні відкрито продаж квитків з залізничних станцій "Біла Криниця" і "Славута-1".
Так, відновлено рух таких поїздів:
🟢№ 43/44 Івано-Франківськ - Київ;
🟢 № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
🟢№ 88/87 Ковель - Новоолексіївка;
🟢№ 98/97 Ковель - Київ;
🟢 № 102/101 Київ - Херсон;
🟢 № 251/251 Харків - Миколаїв.
🟢№ 88/87 Ковель - Новоолексіївка;
🟢№ 98/97 Ковель - Київ;
🟢 № 102/101 Київ - Херсон;
🟢 № 251/251 Харків - Миколаїв.
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