Укрзалізниця відновила рух поїздів у напрямку Полтава — Харків

15:42 17 листопад Київ, Україна

Через нещасний випадок, що трапився на залізниці в Харківській області, було затримано потяги за кількома напрямками. На станції Пирогово, розташованій у селі Огульці Богодухівського району, поїзд збив людину.

Як повідомляє Укрзалізниця, ділянку Полтава — Харків відновлено для руху поїздів.

Наразі Укрзалізниця відкрила три напрямки, час прибуття яких триває зі значним запізненням.

  • Напрямок Київ — Харків, поїзд №722, дотримується графіка із запізненням на 1 год.
  • Напрямок Харків — Київ, потяг №725, йде із затримкою 4 години 23 хвилини.
  • Напрямок Бахмут — Львів, поїзд №141/142, виїхав із найбільшим запізненням у часі через 6 годин 50 хвилин.

Сьогодні, 17 листопада, на аварійній ділянці внаслідок наїзду на жінку товарного складу на залізничних коліях Харківської області проводились слідчі роботи.

АТ "Укрзалізниця" звертається до громадян з проханням бути максимально обережними та уважними, і не переходити у непризначених місцях – це може призвести до сумних наслідків.