Укрзалізниця відновила рух поїздів у напрямку Полтава — Харків

Через нещасний випадок, що трапився на залізниці в Харківській області, було затримано потяги за кількома напрямками. На станції Пирогово, розташованій у селі Огульці Богодухівського району, поїзд збив людину.
Як повідомляє Укрзалізниця, ділянку Полтава — Харків відновлено для руху поїздів.
Наразі Укрзалізниця відкрила три напрямки, час прибуття яких триває зі значним запізненням.
- Напрямок Київ — Харків, поїзд №722, дотримується графіка із запізненням на 1 год.
- Напрямок Харків — Київ, потяг №725, йде із затримкою 4 години 23 хвилини.
- Напрямок Бахмут — Львів, поїзд №141/142, виїхав із найбільшим запізненням у часі через 6 годин 50 хвилин.
Сьогодні, 17 листопада, на аварійній ділянці внаслідок наїзду на жінку товарного складу на залізничних коліях Харківської області проводились слідчі роботи.
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