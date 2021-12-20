Укрзалізниця відновила рух поїздів у напрямку Полтава — Харків

Через нещасний випадок, що трапився на залізниці в Харківській області, було затримано потяги за кількома напрямками. На станції Пирогово, розташованій у селі Огульці Богодухівського району, поїзд збив людину.

Як повідомляє Укрзалізниця, ділянку Полтава — Харків відновлено для руху поїздів.

Наразі Укрзалізниця відкрила три напрямки, час прибуття яких триває зі значним запізненням.

Напрямок Київ — Харків, поїзд №722, дотримується графіка із запізненням на 1 год.

Напрямок Харків — Київ, потяг №725, йде із затримкою 4 години 23 хвилини.

Напрямок Бахмут — Львів, поїзд №141/142, виїхав із найбільшим запізненням у часі через 6 годин 50 хвилин.

Сьогодні, 17 листопада, на аварійній ділянці внаслідок наїзду на жінку товарного складу на залізничних коліях Харківської області проводились слідчі роботи.