"Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню

16:58 26 вересня Київ, Україна

"Укрзалізниця" разом із фондом Говарда Баффета створила перший у світі автономний поїзд-кухню – Food Train. Він може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, м'ясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють транспортувати готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.





Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці" нагадали, що залізничні вокзали минулої зими стали центрами обігріву та харчування для всіх українців у прифронтових регіонах, де блекаути мали регулярний характер. Цього року на додаток до вокзалів перевізник створив цілий поїзд, здатний виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день.

Food train вже пройшов тестову перевірку. Найближчим часом спільна команда "Укрзалізниці" та фонду заступить на постійне чергування у найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа критично важливі для життя, розповів голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Потяг складається із 6 вагонів під локомотивом:

генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);

вагон-холодильник із морозильною камерою для зберігання продуктів;

вагон із холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;

вагон із гарячою кухнею для приготування фінальних страв;

вагон для персоналу поїзда з душем та пральною машиною;

багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станцією.

Побудова та функціонування поїзда повністю фінансується Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Фонд Баффета). Сам Говард Баффет є регулярним пасажиром Укрзалізниці, який подорожував Харківщиною, Донеччиною, Миколаївщиною та Херсонщиною під час війни та підтримує низку інших залізничних проєктів, зокрема "Залізну зміну".