Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів через російський обстріл

08:31 02 червня Київ, Україна

Російські окупанти завдали ракетного удару по об'єктах транспортної інфраструктури у Стрийському районі Львівської області, у зв'язку з чим Укрзалізниця повідомляє про затримку низки поїздів:

№ 6 Івано-Франківськ - Запоріжжя

№18 Львів - Харків

№37 Ужгород - Одеса

№ 13 Київ - Солотвине

№ 45 Ужгород – Харків

№ 96 Рахів - Київ

№ 95 Київ - Рахів

№ 1 Івано-Франківськ — Харків

№ 43 Івано-Франківськ - Київ

№ 14 Солотвине - Київ

№38 Одеса - Ужгород

№ 25 Рахів - Одеса

№29 Київ - Ужгород



Сьогодні протягом дня до станції Стрий будуть обмежені маршрути кількох приміських поїздів:

№ 6155 Львів - Лавочне

№6187 Львів - Мукачево

№ 6189 Львів – Лавочне Чоп (у зворотному напрямку – до ст. Лавочне)



Крім того, №829/830 Львів-Ужгород-Львів 02.06 не курсуватиме.



Ситуація повністю контролюється, небезпеки для пасажирів та поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються.



Крім того, залізниця з партнерами вже організує безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів з найбільшими затримками.