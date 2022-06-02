Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів через російський обстріл

Російські окупанти завдали ракетного удару по об'єктах транспортної інфраструктури у Стрийському районі Львівської області, у зв'язку з чим Укрзалізниця повідомляє про затримку низки поїздів:
№ 6 Івано-Франківськ - Запоріжжя
№18 Львів - Харків
№37 Ужгород - Одеса
№ 13 Київ - Солотвине
№ 45 Ужгород – Харків
№ 96 Рахів - Київ
№ 95 Київ - Рахів
№ 1 Івано-Франківськ — Харків
№ 43 Івано-Франківськ - Київ
№ 14 Солотвине - Київ
№38 Одеса - Ужгород
№ 25 Рахів - Одеса
№29 Київ - Ужгород
Сьогодні протягом дня до станції Стрий будуть обмежені маршрути кількох приміських поїздів:
№ 6155 Львів - Лавочне
№6187 Львів - Мукачево
№ 6189 Львів – Лавочне Чоп (у зворотному напрямку – до ст. Лавочне)
Крім того, №829/830 Львів-Ужгород-Львів 02.06 не курсуватиме.
Ситуація повністю контролюється, небезпеки для пасажирів та поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються.
Крім того, залізниця з партнерами вже організує безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів з найбільшими затримками.
№18 Львів - Харків
№37 Ужгород - Одеса
№ 13 Київ - Солотвине
№ 45 Ужгород – Харків
№ 96 Рахів - Київ
№ 95 Київ - Рахів
№ 1 Івано-Франківськ — Харків
№ 43 Івано-Франківськ - Київ
№ 14 Солотвине - Київ
№38 Одеса - Ужгород
№ 25 Рахів - Одеса
№29 Київ - Ужгород
Сьогодні протягом дня до станції Стрий будуть обмежені маршрути кількох приміських поїздів:
№ 6155 Львів - Лавочне
№6187 Львів - Мукачево
№ 6189 Львів – Лавочне Чоп (у зворотному напрямку – до ст. Лавочне)
Крім того, №829/830 Львів-Ужгород-Львів 02.06 не курсуватиме.
Ситуація повністю контролюється, небезпеки для пасажирів та поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються.
Крім того, залізниця з партнерами вже організує безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів з найбільшими затримками.
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