"Укрзалізниця" зняла заборону з продажу квитків. Список поїздів

09:44 26 жовтня Київ, Україна

У зв'язку з погіршенням ситуації з пандемією в Україні, "Укрзалізниця" ввела вето по деяких напрямках, заборона набула чинності з 19 жовтня. Але вже з 26 жовтня всі заборони зняті, і "Укрзалізниця" відновила продаж квитків.



Це рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Квитки можна купити на поїзди такого сполучення: