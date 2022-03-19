"Укрзалізниця" зняла заборону з продажу квитків. Список поїздів

У зв'язку з погіршенням ситуації з пандемією в Україні, "Укрзалізниця" ввела вето по деяких напрямках, заборона набула чинності з 19 жовтня. Але вже з 26 жовтня всі заборони зняті, і "Укрзалізниця" відновила продаж квитків.
Це рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Квитки можна купити на поїзди такого сполучення:
- № 1/2 Костянтинівка - Івано-Франківськ;
- № 7/8 Київ - Чернівці;
- № 12/11 Одеса - Львів;
- № 15/16 Харків - Рахів;
- № 21/22 Харків - Трускавець;
- № 41/42 Дніпро - Трускавець;
- № 43/44 Івано-Франківськ - Київ;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
- № 49/50 Київ - Трускавець;
- № 72/71 Запоріжжя - Київ;
- № 76/75 Кривий Ріг - Київ;
- № 81/82 Київ - Ужгород;
- № 84/83 Маріуполь - Київ;
- № 86/85 Львів - Новоолексіївка;
- № 88/87 Ковель - Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель - Київ;
- № 102/101 Київ - Херсон;
- № 108/107 Одеса - Ужгород;
- № 110/109 Львів - Херсон;
- № 116/115 Київ - Бердянськ;
- № 118/117 Чернівці - Київ;
- № 122/121 Миколаїв - Київ;
- № 136/135 Одеса - Чернівці;
- № 217/218 Київ - Рахів;
- № 702/701 Львів - Чернівці;
- № 715/716 Київ - Львів;
- № 732/731 Київ - Запоріжжя;
- № 734/733 Київ - Покровський;
- № 738/737 Київ - Запоріжжя;
- № 739/740 Київ - Кривий Ріг;
- № 743/744 Київ - Львів;
- № 749/750 Київ Івано-Франківськ;
- № 766/765 Київ - Херсон;
- № 769/770 Київ - Кам'янець-Подільський;
- № 772/771 Хмельницький - Київ;
- № 779/780 Суми - Київ - Вінниця;
- № 782/781 Черкаси - Київ.
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