"Укрзалізниця" розширює географію подорожей

19:33 28 серпень Київ, Україна

З 10 вересня "Укрзалізниця" відкриває новий напрямок Харків - Трускавець, поїзд курсуватиме через всю Україну.



Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.



З Харкова поїзд вирушатиме через день по парних числах о 20:15 і прибуватиме в Трускавець о 14:33. З Трускавця - по непарних числах з 11 вересня о 16:00 і прибуття до Харкова о 10:47. "Укрзалізниця" передбачила зупинки поїзда на станціях Суми, Київ, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та Львів. Після 22 жовтня він продовжить курсувати, але графік руху зміниться, про що обіцяють повідомити пізніше.



Поїзд складатиметься з 8 купейних і 2 спальних вагонів (СВ).