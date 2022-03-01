Укрзалізниця просить людей, які мають намір залишити Україну попрямувати на коридори зі Словаччиною та Угорщиною

Здесь оперативно можно пересечь границу со странами ЕС. Пешие переходы КПП с двумя странами ЕС не загружены. Ко всем КПП от вокзалов организованы бесплатные трансферы:

✅Ужгород - пешеходные переходы Малые Березные и Малые Сельменцы, которые не критически загружены, также УПП Ужгород. ✅Мукачево - пешеходные переходы Звонковое, Косино, Лужанка, Вилок. ✅С железнодорожной станции Чоп ходят каждые три часа регулярные поезда Чоп-Захонь в Венгрии. На железнодорожных вокзалах организованы питание и медицинская помощь. Посадка производится при наличии билета.

Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пускают при наличии паспорта гражданина Украины. Загруженность пунктов пропуска каждые три часа освещается на странице Западного регионального управления "Западная граница", чтобы граждане могли сами выбирать наименее заполненные пункты пропуска. Все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме.