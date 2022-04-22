Укрзалізниця продовжує евакуацію громадян. Розклад поїздів

07:19 22 квітня Київ, Україна

Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 22 квітня. Про це повідомляється на сайті УЗ.



Так, на сьогодні планується відправлення поїздів:



11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро

4:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.

11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород

22:32 - 238/237 Одеса-Головна – Ужгород



У компанії зазначили, що час відправлення може змінюватись.