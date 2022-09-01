Укрзалізниця закликає пасажирів брати участь в оновленні розкладу поїздів

16:38 01 вересня Київ, Україна

Укрзалізниця оголосила про початок сезону оновлення розкладів та маршрутної сітки Інтерсіті+.

Повідомляється, що вечірнє прибуття до Києва поїзда з Перемишля (№706) посунуто більш ніж на дві години раніше - на 19:50 замість 22:06.

"Отже, виїхати з вокзалу громадським транспортом стало набагато легше, ніж безпосередньо перед комендантською годиною", - йдеться у повідомленні.

До Харкова ранковий поїзд (№722) теж прибуватиме зі столиці на півтори години раніше - об 11:48 замість 13:14.



Повідомляється, що поїзд №731 із Дніпра до Києва теж тепер прибуває на пів години раніше і всього пасажири проводять у дорозі на півтори години менше.



Призначених чи відновлених безпосередньо під час війни рейсів також торкнулися зміни.

"Вінниця - Чернігів: вечірнє прибуття до Чернігова змістилося на пів години раніше, подалі від комендантської години. Шостка: виїзд Hyundai Rotem №774 до Києва тепер, як і просили пасажири, наприкінці робочого дня о 17:05, а не о 15:50", - повідомляють в Укрзалізниці.

Відроджений наприкінці літнього сезону Бойківський експрес сполученням Київ-Львів виїжджає о 06:20 та прибуває о 12:02.



Двоповерховий поїзд до Луцька зупинятиметься ще в кількох пунктах, про що планують повідомити протягом тижня.