Укрзалізниця закликає пасажирів брати участь в оновленні розкладу поїздів

Укрзалізниця оголосила про початок сезону оновлення розкладів та маршрутної сітки Інтерсіті+.
Повідомляється, що вечірнє прибуття до Києва поїзда з Перемишля (№706) посунуто більш ніж на дві години раніше - на 19:50 замість 22:06.
До Харкова ранковий поїзд (№722) теж прибуватиме зі столиці на півтори години раніше - об 11:48 замість 13:14.
Повідомляється, що поїзд №731 із Дніпра до Києва теж тепер прибуває на пів години раніше і всього пасажири проводять у дорозі на півтори години менше.
Призначених чи відновлених безпосередньо під час війни рейсів також торкнулися зміни.
Повідомляється, що поїзд №731 із Дніпра до Києва теж тепер прибуває на пів години раніше і всього пасажири проводять у дорозі на півтори години менше.
Призначених чи відновлених безпосередньо під час війни рейсів також торкнулися зміни.
Відроджений наприкінці літнього сезону Бойківський експрес сполученням Київ-Львів виїжджає о 06:20 та прибуває о 12:02.
Двоповерховий поїзд до Луцька зупинятиметься ще в кількох пунктах, про що планують повідомити протягом тижня.
Двоповерховий поїзд до Луцька зупинятиметься ще в кількох пунктах, про що планують повідомити протягом тижня.
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