Укрзалізниця призупиняє продаж квитків: список станцій

06:11 02 листопада Київ, Україна

Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та НС встановила нові карантинні зони, в зв'язку з цим з 2-го листопада Укрзалізниця призупиняє продаж квитків на окремих залізничних станціях.



Відзначається, що з 00:01 2 листопада закритий продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка на поїзди:



станцій Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне:



- № 601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів).



Станція Ужгород:



- № 17/18 Харків - Ужгород;



- № 81/82 Київ - Ужгород;



- № 107/108 Одеса - Ужгород;



- № 29/30 Київ - Ужгород;



- № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;



- № 3/4 Запоріжжя - Ужгород;



- № 601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів).



Станція Пологи:



- № 10/9 Маріуполь - Київ;



- № 84/83 Маріуполь - Київ;



- № 116/115 Київ - Бердянськ.



Станція Сарата, Кулевча:



- № 145/146 Київ - Ізмаїл.



Станція Славута-1:



- № 43/44 Івано-Франківськ - Київ;



- № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;



- № 88/87 Ковель - Новоолексіївка;



- № 98/97 Ковель - Київ.



Станція Шепетівка:



- № 88/87 Ковель - Новоолексіївка;



- № 98/97 Ковель - Київ;



- № 43/44 Івано-Франківськ - Київ;



- № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;



- № 91/92 Львів - Київ;



- № 217/218 Київ - Рахів.



Додається, що до врегулювання ситуації зазначені поїзди проїдуть через станції Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка, Ставне без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в установленому порядку.



У зв'язку з ситуацією змінені маршрути прямування поїздів:



- № 17/18 Мукачево - Харків - Ужгород (замість Ужгород - Харків - Ужгород);



- № 29/30 Мукачево - Харків - Ужгород (замість Ужгород - Київ - Ужгород);



- № 45/46 Батьово-Пас. - Лисичанськ - Ужгород (замість Ужгород - Лисичанськ - Ужгород);



- № 3/4 Мукачево - Запоріжжя - Ужгород (замість Ужгород - Запоріжжя - Ужгород);



- № 81/82 Чоп-Пас. - Київ - Ужгород (замість Ужгород - Київ - Ужгород);



- № 107/108 Чоп-Пас. - Одеса - Ужгород (замість Ужгород - Одеса - Ужгород).