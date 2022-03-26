Укрзалізниця призупиняє продаж квитків: список станцій

Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та НС встановила нові карантинні зони, в зв'язку з цим з 2-го листопада Укрзалізниця призупиняє продаж квитків на окремих залізничних станціях.
Відзначається, що з 00:01 2 листопада закритий продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка на поїзди:
станцій Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне:
- № 601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів).
Станція Ужгород:
- № 17/18 Харків - Ужгород;
- № 81/82 Київ - Ужгород;
- № 107/108 Одеса - Ужгород;
- № 29/30 Київ - Ужгород;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
- № 3/4 Запоріжжя - Ужгород;
- № 601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів).
Станція Пологи:
- № 10/9 Маріуполь - Київ;
- № 84/83 Маріуполь - Київ;
- № 116/115 Київ - Бердянськ.
Станція Сарата, Кулевча:
- № 145/146 Київ - Ізмаїл.
Станція Славута-1:
- № 43/44 Івано-Франківськ - Київ;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
- № 88/87 Ковель - Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель - Київ.
Станція Шепетівка:
- № 88/87 Ковель - Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель - Київ;
- № 43/44 Івано-Франківськ - Київ;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
- № 91/92 Львів - Київ;
- № 217/218 Київ - Рахів.
Додається, що до врегулювання ситуації зазначені поїзди проїдуть через станції Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка, Ставне без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в установленому порядку.
У зв'язку з ситуацією змінені маршрути прямування поїздів:
- № 17/18 Мукачево - Харків - Ужгород (замість Ужгород - Харків - Ужгород);
- № 29/30 Мукачево - Харків - Ужгород (замість Ужгород - Київ - Ужгород);
- № 45/46 Батьово-Пас. - Лисичанськ - Ужгород (замість Ужгород - Лисичанськ - Ужгород);
- № 3/4 Мукачево - Запоріжжя - Ужгород (замість Ужгород - Запоріжжя - Ужгород);
- № 81/82 Чоп-Пас. - Київ - Ужгород (замість Ужгород - Київ - Ужгород);
- № 107/108 Чоп-Пас. - Одеса - Ужгород (замість Ужгород - Одеса - Ужгород).
Відзначається, що з 00:01 2 листопада закритий продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка на поїзди:
станцій Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне:
- № 601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів).
Станція Ужгород:
- № 17/18 Харків - Ужгород;
- № 81/82 Київ - Ужгород;
- № 107/108 Одеса - Ужгород;
- № 29/30 Київ - Ужгород;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
- № 3/4 Запоріжжя - Ужгород;
- № 601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів).
Станція Пологи:
- № 10/9 Маріуполь - Київ;
- № 84/83 Маріуполь - Київ;
- № 116/115 Київ - Бердянськ.
Станція Сарата, Кулевча:
- № 145/146 Київ - Ізмаїл.
Станція Славута-1:
- № 43/44 Івано-Франківськ - Київ;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
- № 88/87 Ковель - Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель - Київ.
Станція Шепетівка:
- № 88/87 Ковель - Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель - Київ;
- № 43/44 Івано-Франківськ - Київ;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
- № 91/92 Львів - Київ;
- № 217/218 Київ - Рахів.
Додається, що до врегулювання ситуації зазначені поїзди проїдуть через станції Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка, Ставне без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в установленому порядку.
У зв'язку з ситуацією змінені маршрути прямування поїздів:
- № 17/18 Мукачево - Харків - Ужгород (замість Ужгород - Харків - Ужгород);
- № 29/30 Мукачево - Харків - Ужгород (замість Ужгород - Київ - Ужгород);
- № 45/46 Батьово-Пас. - Лисичанськ - Ужгород (замість Ужгород - Лисичанськ - Ужгород);
- № 3/4 Мукачево - Запоріжжя - Ужгород (замість Ужгород - Запоріжжя - Ужгород);
- № 81/82 Чоп-Пас. - Київ - Ужгород (замість Ужгород - Київ - Ужгород);
- № 107/108 Чоп-Пас. - Одеса - Ужгород (замість Ужгород - Одеса - Ужгород).
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі