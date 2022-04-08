"Укрзалізниця" презентувала готель на колесах

12:02 19 листопада Київ, Україна

У жителів України з'явилася можливість подорожувати по країні в VIP-вагоні, який мало чим відрізняється від готелю.

Про це повідомили в УЗ.

У вагоні може перебувати від 5 до 11 осіб, а вартість його оренди дорівнює ціні 12 дорослих квитків у вагон СВ. Замовляти послугу перевезення потрібно не пізніше ніж за 5 днів до відправлення поїзда.

Зовні він нічим не відрізняється від звичайного вагона, проте в середині - справжнє бароко: цінне дерево, мозаїка і позолота. У такому вагоні є: кухня, обладнана холодильником, мікрохвильовою піччю і електроплитою, зал для відпочинку з м'яким куточком, комп'ютером, аудіо- та відеотехнікою, спальні з ліжками, письмовими столами, шафами, кондиціонерами, і ванні кімнати.

"Вагон-салон є справжнім готелем на колесах", - говорять в "Укрзалізниці".

Крім того, VIP-вагони оснастили спеціальними купе для охорони та службового персоналу.