Укрзалізниця перетворить поїзд на спеціальний «Джазовий експрес»

14:51 01 червень Київ, Україна

З 24 по 28 червня у Львові буде проходити фестиваль Leopolis Jazz Fest. На час музичної події Укрзалізниця перетворить поїзд Інтерсіті на «Джазовий експрес».

Про це повідомляє пресслужба компанії.



Відзначається, що поїздка буде супроводжуватися джазовими композиціями. Також Укрзалізниця розіграє два квитки на відкриття фестивалю серед підписників своєї офіційної сторінки у Фейсбуці.



Дістатися до Львова в ці дні можна будь-яким з близько 40 поїздів, що прямують і з міст-мільйонників (Одеси, Дніпра, Харкова, Запоріжжя), і з менш населених (Бахмута, Бердянська, Рівного, Лисичанська, Кременчука та інших). «Однак серед усіх варіантів «Джазовий експрес» - найзручніший: він вирушає зі столиці о 06:50 ранку і прибуває до Львова о 13:45», - додали в Укрзалізниці.



Як повідомлялося, Leopolis Jazz Fest відбудеться у Львові з 24 по 28 червня. На ньому виступлять всесвітньо відомі музиканти, такі як SEAL, Авішай Коен, Кріс Ботті, Камасі Вашингтон, оркестр Jazz at Lincoln Center Orchestra на чолі з Вінтоном Марсалісом, Катрін Віндфельд і інші.