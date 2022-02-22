Укрзалізниця допоможе евакуювати українців з Сектора Гази

Укрзалізниця долучається до евакуації понад ста українців і членів їхніх сімей з Сектора Гази, які сьогодні прибудуть спецрейсом з Каїра в Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Пасажири цього рейсу будуть доставлені двома поїздами Kyiv Boryspil Express до Центрального залізничного вокзалу, де створені комфортні умови для відпочинку і очікування.
Надалі евакуйованих українців залізничним транспортом доставлять до місця призначення по всій території України.
Відзначається, що ці пасажири не будуть платити за проїзд. Для відшкодування вартості проїзних документів "Укрзалізниця" отримає компенсацію з резервного фонду держбюджету.
Надалі евакуйованих українців залізничним транспортом доставлять до місця призначення по всій території України.
Відзначається, що ці пасажири не будуть платити за проїзд. Для відшкодування вартості проїзних документів "Укрзалізниця" отримає компенсацію з резервного фонду держбюджету.
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