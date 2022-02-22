Укрзалізниця допоможе евакуювати українців з Сектора Гази

12:45 26 травень Київ, Україна

Укрзалізниця долучається до евакуації понад ста українців і членів їхніх сімей з Сектора Гази, які сьогодні прибудуть спецрейсом з Каїра в Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Пасажири цього рейсу будуть доставлені двома поїздами Kyiv Boryspil Express до Центрального залізничного вокзалу, де створені комфортні умови для відпочинку і очікування.



Надалі евакуйованих українців залізничним транспортом доставлять до місця призначення по всій території України.



Відзначається, що ці пасажири не будуть платити за проїзд. Для відшкодування вартості проїзних документів "Укрзалізниця" отримає компенсацію з резервного фонду держбюджету.