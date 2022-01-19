Укрзалізниця повністю відновлює рух поїздів

07:16 05 травень Київ, Україна

Відсьогодні Укрзалізниця відновлює роботу за звичним графіком, всі карантинні обмеження на курсування поїздів зняті.

Про це у вівторок, 4 травня, говориться на сайті УЗ.



Рішення було прийнято 4 травня, у вівторок, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Також повідомляється, що у зв'язку з виходом Житомирської області з 5 травня з "червоної" зони "Укрзалізниця" оперативно відкриває висадку-посадку, а також продаж квитків до і від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблуниця, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичі, Олевськ.