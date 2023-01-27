«Укрзалізниця» перевезла рекордну за 10 років кількість пасажирів між Україною та ЄС

17:40 27 січня Київ, Україна

У 2022 році «Укрзалізниця» перевезла рекордну за десять років кількість пасажирів у сполученні з ЄС – близько 1,4 мільйона осіб, повідомили в компанії. Це майже вдесятеро більше, ніж за 2021 рік.



Крім того, 600 тисяч людей УЗ вивезла до ЄС на евакуаційних рейсах.



Найпопулярнішим міжнародним поїздом залишається рейс з Києва до Варшави. За день в онлайн-сервісах «Укрзалізниця» отримує понад дві тисячі запитів на купівлю квитків на цей поїзд, але його ємність обмежена 150 місцями на рейс, зазначили у компанії.



Незабаром кількість місць на маршруті має збільшитись – почнуть використовувати ширші вагони українського виробництва. До Варшави курсують лише міжнародні вагони РІЦ, парк яких обмежений.



Протягом року УЗ також запустила шість нових міжнародних поїздів: з Києва та Харкова до Хелма, з Києва та Запоріжжя до Перемишля, з Києва до Перемишля через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль та Львів, а також з Києва до Кишинева.



Загалом 2022-го «Укрзалізниця» перевезла 16,9 мільйона пасажирів потягами далекого сполучення, ще чотири мільйони людей було евакуйовано.