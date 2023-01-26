Укрзалізниця очікує збитків у поточному році

АТ "Укрзалізниця" за підсумками 2022 року отримало 10,8 мільярда гривень чистих збитків, цього року компанія очікує майже вдвічі більше.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
За попередній рік компанія, за очікуваними даними, отримала 10,8 млрд грн чистих збитків. Збитки від пасажирських перевезень становлять 13,3 млрд грн.
У компанії нагадали, що 10 млрд грн для підтримки ліквідності та безперебійної роботи галузі "Укрзалізниці" виділила держава.
Цього року компанія очікує 20,2 млрд грн збитків – це пов'язано з великим соціальним навантаженням та обмеженням вантажоперевезень.
Згідно з фінансовим планом, доходи очікуються на рівні 83,9 млрд грн, витрати – 107,9 млрд грн, EBITDA (прибуток до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) – 8,4 млрд грн.
Також компанія планує залучити 1,7 млрд грн з державного бюджету та виплатити на користь держави 22,8 млрд грн.
Капітальні інвестиції становитимуть 50 млрд грн, що у 4 рази більше, ніж торік.
Крім того, у 2023 році компанія не планує підвищувати тарифи на вантажні та пасажирські перевезення.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
За попередній рік компанія, за очікуваними даними, отримала 10,8 млрд грн чистих збитків. Збитки від пасажирських перевезень становлять 13,3 млрд грн.
У компанії нагадали, що 10 млрд грн для підтримки ліквідності та безперебійної роботи галузі "Укрзалізниці" виділила держава.
Цього року компанія очікує 20,2 млрд грн збитків – це пов'язано з великим соціальним навантаженням та обмеженням вантажоперевезень.
Згідно з фінансовим планом, доходи очікуються на рівні 83,9 млрд грн, витрати – 107,9 млрд грн, EBITDA (прибуток до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) – 8,4 млрд грн.
Також компанія планує залучити 1,7 млрд грн з державного бюджету та виплатити на користь держави 22,8 млрд грн.
Капітальні інвестиції становитимуть 50 млрд грн, що у 4 рази більше, ніж торік.
Крім того, у 2023 році компанія не планує підвищувати тарифи на вантажні та пасажирські перевезення.
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