"Укрзалізниця" віддасть Нідерландам ведмедів зі свого зоопарку

19:37 04 червень Київ, Україна

Два ведмеді, які знаходяться на балансі Запорізької дитячої залізниці, знайшли будинок, "Укрзалізниця" передасть тварин зоопарку Нідерландів.



Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик. За його словами, тварин передадуть в зоопарк Ouwehand Zoo на реабілітацію і подальше утримання. Звіринець знаходиться в місті Ренен.

"Комфортне проживання їм там гарантоване, ще й з басейном і водоспадом", - підкреслив Юрик. Всі витрати на перевезення клишоногих бере на себе зоопарк.

За словами Івана Юрика, пошук нового житла для тварин тривав кілька років. Центри для реабілітації тварин, які знаходяться в Україні, відмовлялися прийняти ведмедів через брак місць. Зараз опрацьовують механізм передачі ведмедів.