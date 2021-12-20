Укрзалізниця послаблює карантинні обмежень для співробітників

У зв'язку з пандемією коронавируса на Укрзалізниці були проведені заходи для посилення економії і недопущення банкрутства компанії. Вимушеним заходом стало скорочення робочого тижня і припинення деяких додаткових виплат за договором. Тепер, як повідомив сьогодні в.о.. голови правління ПАТ Укрзалізниця Іван Юрик, компанія прийняла ряд рішень, спрямованих на підтримку найменш захищених в соціальній сфері співробітників. Так, з 1 серпня частина співробітників будуть переведені на повний робочий тиждень.

Чотириденний робочий тиждень скасовується для працівників, яким залишилося до виходу на пенсію три і менше років, батьків-одинаків, які виховують неповнолітніх дітей.

Компанія також відновлює всі соціальні виплати, передбачені галузевою угодою та колективним договором. Раніше вони були відстрочені в зв'язку з Коронавірусние карантином.

"Завдяки поступовому збільшенню обсягів перевезень вантажів, відновленню пасажирських перевезень - ми отримали можливість скасувати ряд обмежень по соціальних виплатах для співробітників компанії", - зазначив Юрик.

Соціальні виплати працівникам будуть здійснюватися в кілька етапів і повинні бути повністю виплачені до кінця року.

При цьому працівники, які будуть писати заяву на відпустку, в серпні будуть отримувати допомогу на оздоровлення без відстрочки в часі. Інші соцвиплати теж будуть здійснюватися без відстрочки.

Нагадаємо, з 31 липня Укрзалізниця відновлює рух 17 регіональних поїздів у Вінницькій, Київській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській і Хмельницькій областях.