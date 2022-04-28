Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів із Києва

12:56 28 квітня Київ, Україна

Столиця України постраждала під час війни з Росією. Кияни продовжують тікати від вибухів та обстрілів на захід України чи закордон.

Виїхати на своєму транспорті зі столиці важко, але для охочих залишити місто діють безкоштовні евакуаційні поїзди.



Проїзд у поїздах платний, пріоритет у посадці мають вагітні жінки, діти, люди похилого віку. Деякі евакуаційні поїзди будуть безкоштовними.



Охочих поїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин або навіть днів. Поїзди можуть відхилятися від розкладу – уважно стежте за табло.



Евакуаційні поїзди з Києва 28 квітня