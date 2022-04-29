Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів

07:21 29 квітня Київ, Україна

"Укрзалізниця" оприлюднила графік руху евакуаційних поїздів на 29 квітня.

Евакуаційні поїзди Україною на 29 квітня:

11:30-219/220 Запоріжжя-1-Львів;





14:30-220/219 Львів-Запоріжжя-1;





16:30-234/233 Покровськ-Чоп;





23:30-234/233 Чоп -Дніпро;





06:00 -209/210 Івано-Франківськ -Харків-Пас.



Поїзди за кордон курсуватиму за наступним розкладом:



Поїзди до Польщі:

08:30 715/716 Київ-Пас -11:27 Вінниця — 13:23 Хмельницький — 15:02 Тернопіль — Пшемисль (19:53)

Рейси до Словаччини

11:35 8861 Чоп - Кошице (13:49)

16:50 961 Чоп - Кошице (18:13)



Рейси до Угорщини

03:28 32519 Чоп - Захонь (02:46)

05:30 32539 Чоп - Захонь (04:48)

08:22 32529 Чоп - Захонь (07:40)

10:25 32517 Чоп - Захонь (09:43)

16:12 32513 Чоп - Захонь (15:30)

20:25 32523 Чоп - Захонь (19:43)

22:29 32511 Чоп - Захонь (21:43)

Рейси до Австрії

14:07 749/750 Київ-Пас - 21:00 Львів - 03:28 Чоп - 08:40 Будапешт - Відень (11:21)

Усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.