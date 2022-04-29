Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів

"Укрзалізниця" оприлюднила графік руху евакуаційних поїздів на 29 квітня.
Евакуаційні поїзди Україною на 29 квітня:
- 11:30-219/220 Запоріжжя-1-Львів;
- 14:30-220/219 Львів-Запоріжжя-1;
- 16:30-234/233 Покровськ-Чоп;
- 23:30-234/233 Чоп -Дніпро;
- 06:00 -209/210 Івано-Франківськ -Харків-Пас.
Поїзди за кордон курсуватиму за наступним розкладом:
Поїзди до Польщі:
- 08:30 715/716 Київ-Пас -11:27 Вінниця — 13:23 Хмельницький — 15:02 Тернопіль — Пшемисль (19:53)
Рейси до Словаччини
- 11:35 8861 Чоп - Кошице (13:49)
- 16:50 961 Чоп - Кошице (18:13)
Рейси до Угорщини
- 03:28 32519 Чоп - Захонь (02:46)
- 05:30 32539 Чоп - Захонь (04:48)
- 08:22 32529 Чоп - Захонь (07:40)
- 10:25 32517 Чоп - Захонь (09:43)
- 16:12 32513 Чоп - Захонь (15:30)
- 20:25 32523 Чоп - Захонь (19:43)
- 22:29 32511 Чоп - Захонь (21:43)
Рейси до Австрії
- 14:07 749/750 Київ-Пас - 21:00 Львів - 03:28 Чоп - 08:40 Будапешт - Відень (11:21)
Усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.
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