Укрзалізниця визначила найпопулярніші потяги і напрямки в Україні

Безумовним лідером за кількістю перевезених пасажирів (в обох напрямках) став поїзд № 45/46 Ужгород - Лисичанськ, який перевіз 329 тисяч пасажирів.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Відзначається, що на другому місці за популярністю опинився поїзд №41/42 Дніпро - Трускавець, який перевіз 188 тис. пасажирів. Третє місце - за поїздом №69/70 Маріуполь - Львів, який перевіз 176 тис. пасажирів.
Далі перелік найпопулярніших поїздів виглядає так:
- №137/138 Хмельницький - Лисичанськ, 165 тис. пас.;
- №91/92 Одеса - Костянтинівка, 170 тис. пас.;
- №145/146 Київ - Ізмаїл, 159 тис. пас.;
- №101/102 Київ - Херсон, 147 тис. пас.;
- №97/98 Ковель - Київ, 143 тис. пас.;
- №357/358 Київ - Рахів, 141 тис. пас.;
- №125/126 Костянтинівка - Київ, 140 тис. пасажирів.
Найпопулярніші напрямки (тобто маршрути, на яких пасажири переважно їдуть від початкової до кінцевої зупинки, а не між проміжними станціями по шляху прямування поїзда) дещо відрізняються.
У десятку найпопулярніших напрямків входять:
- Харків - Київ - 184 тис. пасажирів; в зворотному напрямку - 178 тис.;
- поїзд Львів - Київ - 165 тис. пасажирів, у зворотному напрямку - 161 тис.;
- Дніпро - Київ - 131 тис. пасажирів, у зворотному напрямку - 123 тис.;
- Вінниця - Київ - 106 тис. пасажирів, у зворотному напрямку - 104 тис.;
- Запоріжжя - Київ - 86 тис. пасажирів, у зворотному напрямку - 80 тис.;
- Одеса - Київ - 79 тис. пасажирів, в зворотному напрямку - 75 тис.;
- Херсон - Київ - 70 тис. пасажирів, в зворотному напрямку - 66 тис.;
- Івано-Франківськ - Київ - 69 тис. пасажирів, у зворотному напрямку - 67 тис.;
- Кривий Ріг - Київ - 61 тис. пасажирів, у зворотному напрямку - 55 тис.;
- Миколаїв - Київ - 58 тис. пасажирів, в зворотному напрямку - 53 тис.
В Укрзалізниці зазначають, що вперше з початку карантину середня наповненість поїздів досягла 70% і поступово продовжує зростати.
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