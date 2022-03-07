Укрзалізниця визначила найпопулярніші потяги і напрямки в Україні

19:01 07 червень Київ, Україна

Безумовним лідером за кількістю перевезених пасажирів (в обох напрямках) став поїзд № 45/46 Ужгород - Лисичанськ, який перевіз 329 тисяч пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".



Відзначається, що на другому місці за популярністю опинився поїзд №41/42 Дніпро - Трускавець, який перевіз 188 тис. пасажирів. Третє місце - за поїздом №69/70 Маріуполь - Львів, який перевіз 176 тис. пасажирів.



Далі перелік найпопулярніших поїздів виглядає так:

№137/138 Хмельницький - Лисичанськ, 165 тис. пас.;

№91/92 Одеса - Костянтинівка, 170 тис. пас.;

№145/146 Київ - Ізмаїл, 159 тис. пас.;

№101/102 Київ - Херсон, 147 тис. пас.;

№97/98 Ковель - Київ, 143 тис. пас.;

№357/358 Київ - Рахів, 141 тис. пас.;

№125/126 Костянтинівка - Київ, 140 тис. пасажирів.

Найпопулярніші напрямки (тобто маршрути, на яких пасажири переважно їдуть від початкової до кінцевої зупинки, а не між проміжними станціями по шляху прямування поїзда) дещо відрізняються.

У десятку найпопулярніших напрямків входять:

Харків - Київ - 184 тис. пасажирів; в зворотному напрямку - 178 тис.; поїзд Львів - Київ - 165 тис. пасажирів, у зворотному напрямку - 161 тис.; Дніпро - Київ - 131 тис. пасажирів, у зворотному напрямку - 123 тис.; Вінниця - Київ - 106 тис. пасажирів, у зворотному напрямку - 104 тис.; Запоріжжя - Київ - 86 тис. пасажирів, у зворотному напрямку - 80 тис.; Одеса - Київ - 79 тис. пасажирів, в зворотному напрямку - 75 тис.; Херсон - Київ - 70 тис. пасажирів, в зворотному напрямку - 66 тис.; Івано-Франківськ - Київ - 69 тис. пасажирів, у зворотному напрямку - 67 тис.; Кривий Ріг - Київ - 61 тис. пасажирів, у зворотному напрямку - 55 тис.; Миколаїв - Київ - 58 тис. пасажирів, в зворотному напрямку - 53 тис.

В Укрзалізниці зазначають, що вперше з початку карантину середня наповненість поїздів досягла 70% і поступово продовжує зростати.