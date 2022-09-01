«Укрзалізниця» створила власний мобільний додаток

12:43 11 серпня Київ, Україна

«Укрзалізниця» у партнерстві з Mastercard запустила власний мобільний додаток для продажу квитків та інформування пасажирів.
 
У додатку можна:
  • придбати квитки на всі потяги далекого сполучення по Україні;
  • повернути квитки;
  • отримувати повідомлення про рейс та шляхи прибуття та відправлення поїзда;
  • знайти необхідний рейс і відповіді на питання, що часто ставляться про перевезення;
  • отримати доступ до особистого кабінету із збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.
Зараз додаток доступний на AppStore та Google Play Market.

Додаткової комісії при сплаті квитків у додатку не буде, бо «Укрзалізниця» є прямим продавцем квитків, зазначає перевізник.

В «Укрзалізниці» також додали, що продовжують працювати над додатком та його другим релізом, у якому буде додатковий функціонал. Також планують розробити новий сайт: це має бути єдиний портал бортових послуг, де будуть доступні онлайн-замовлення залізничних сервісів, серед яких перевезення авто у вагоні, послуги вокзальних портерів, пошук загублених речей, бронювання лаунжу тощо.