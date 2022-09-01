«Укрзалізниця» створила власний мобільний додаток

«Укрзалізниця» у партнерстві з Mastercard запустила власний мобільний додаток для продажу квитків та інформування пасажирів.
У додатку можна:
- придбати квитки на всі потяги далекого сполучення по Україні;
- повернути квитки;
- отримувати повідомлення про рейс та шляхи прибуття та відправлення поїзда;
- знайти необхідний рейс і відповіді на питання, що часто ставляться про перевезення;
- отримати доступ до особистого кабінету із збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.
Зараз додаток доступний на AppStore та Google Play Market.
Додаткової комісії при сплаті квитків у додатку не буде, бо «Укрзалізниця» є прямим продавцем квитків, зазначає перевізник.
В «Укрзалізниці» також додали, що продовжують працювати над додатком та його другим релізом, у якому буде додатковий функціонал. Також планують розробити новий сайт: це має бути єдиний портал бортових послуг, де будуть доступні онлайн-замовлення залізничних сервісів, серед яких перевезення авто у вагоні, послуги вокзальних портерів, пошук загублених речей, бронювання лаунжу тощо.
Додаткової комісії при сплаті квитків у додатку не буде, бо «Укрзалізниця» є прямим продавцем квитків, зазначає перевізник.
В «Укрзалізниці» також додали, що продовжують працювати над додатком та його другим релізом, у якому буде додатковий функціонал. Також планують розробити новий сайт: це має бути єдиний портал бортових послуг, де будуть доступні онлайн-замовлення залізничних сервісів, серед яких перевезення авто у вагоні, послуги вокзальних портерів, пошук загублених речей, бронювання лаунжу тощо.
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