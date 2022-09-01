Укрзалізниця не планує підвищувати тарифи на перевезення вантажів
17:24 12 серпня Київ, Україна
В Укрзалізниці заявляють, що не планують підвищувати тарифи на перевезення вантажів у 2023 році.
Про це заявив член правління компанії Євген Лященко у п'ятницю, 12 серпня.
"Ми не закладаємо збільшення тарифів у наступному році. Ми розуміємо, що це було б правильним, але нам треба ще обговорити це питання з ринком", – сказав він.
Компенсувати можливі втрати планують шляхом збільшення обсягів перевезень вантажів.
"Ми бачимо, що наступний рік буде збалансованішим, але все залежатиме від держпідтримки та інвестиційної активності", - додав Лященко.
Також він зазначив, що Укрзалізниця не має коштів на заплановані ремонти та відновлення інфраструктури наступного року.
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