Укрзалізниця не планує підвищувати тарифи на перевезення вантажів

17:24 12 серпня Київ, Україна

В Укрзалізниці заявляють, що не планують підвищувати тарифи на перевезення вантажів у 2023 році.

Про це заявив член правління компанії Євген Лященко у п'ятницю, 12 серпня.

"Ми не закладаємо збільшення тарифів у наступному році. Ми розуміємо, що це було б правильним, але нам треба ще обговорити це питання з ринком", – сказав він.

Компенсувати можливі втрати планують шляхом збільшення обсягів перевезень вантажів.

"Ми бачимо, що наступний рік буде збалансованішим, але все залежатиме від держпідтримки та інвестиційної активності", - додав Лященко.

Також він зазначив, що Укрзалізниця не має коштів на заплановані ремонти та відновлення інфраструктури наступного року.