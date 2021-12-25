Укрзалізниця назвала офіційну причину аварії поїзда Інтерсіті

12:27 16 квітень Київ, Україна

За підсумками службового розслідування аварії поїзда Інтерсіті+ сполученням Київ - Запоріжжя, звільнені шість працівників з керівного складу Придніпровської залізниці.

Причина аварії - грубі порушення в утриманні верхньої будови колії, повідомляє пресслужба компанії в п'ятницю, 16 квітня.



Зазначено, що передумовою аварії стало недотримання вимог нормативних документів, інструкцій в частині безпечної організації виконання робіт з обслуговування, утримання в справному стані ввірених об'єктів інфраструктури. А також неприйняття заборонних заходів в разі неможливості виконання необхідного обсягу ремонтних робіт.



Через службову недбалість прийнято рішення про звільнення шести працівників з керівного складу Придніпровської залізниці:

першого заступника начальника і головного інженера структурного підрозділу Служба колії;

начальника і заступника начальника структурного підрозділу Запорізька дистанція колії;

майстра, який виконував обов'язки головного інженера дистанції колії;

старшого майстра;

бригадира структурного підрозділу Запорізька дистанція колії.

Крім цього, через порушення посадових обов'язків буде розірвано трудовий договір із заступником директора регіональної філії Придніпровської залізниці з інфраструктури.



В Укрзалізниці додали, що завершується процес розрахунків збитків. Його будуть зобов'язані відшкодувати винні. Також за фактом сходу вагонів поїзда Нацполіція відкрила кримінальне провадження.