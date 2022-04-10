Укрзалізниця назвала додаткові евакуаційні рейси

Сьогодні курсуватимуть додаткові евакуаційні потяги.
Покровськ
Покровськ
•10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль;
• 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці;
• 14:00 – 241/242 Покровськ – Львів;
• 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп.
Львів
• 13:00 – 242/241 Львів – Київ-Пасажирський;
• 17:02 – 814/813 Львів – Хелм;
• 22:00 – 278/277 Львів – Полтава Південний.
Інші
• 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків – • Пасажирський;
• 08:30 – 240/239 Тернопіль – Дніпро;
• 11:20 – 274/273 Слов'янськ – Львів;
• 11:30 – 229/230 Харків-Пасажирський – Ужгород;
• 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
• 16:30 – 274/273 Чернівці – Київ-Пасажирський;
• 16:30 – 276/275 Тернопіль – Київ-Пасажирський;
• 20:00 – 236/235 Чернівці – Кривий Ріг;
• 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород;
• 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.
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