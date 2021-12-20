"Укрзалізниця" призначила спецрейси для вивозу пасажирів з "червоних" зон

19:56 26 березень Київ, Україна

Для безпечного вивозу пасажирів, яким критично важливо дістатися/покинути «червоні зони», "Укрзалізниця" призначила спецрейси.

Спецрейси в Закарпаття та Чернівецьку область узгоджені за поданням Чернівецької та Закарпатської ОДА в Мінінфраструктури та МОЗ.



Чернівецька область:

№7/8 Київ-Чернівці: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад - 28 березня, 3 і 4 квітня)

№136/135 Одеса-Чернівці: 28 березня, 2 і 4 квітня (назад - 27 березня, 1 і 3 квітня);

№117/118 Київ-Чернівці: 29 березня, 2 і 5 квітня (назад - 28 березня, 1 і 4 квітня).

Закарпатська область:

№357/358 Київ-Рахів: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад - 28 березня, 3 і 4 квітня)

№13/14 Київ-Солотвино: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад - 28 березня, 3 і 4 квітня)

№81/82 Київ-Ужгород: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад - 28 березня, 3 і 4 квітня)

№45/46 Ужгород-Лисичанськ: 1 та 2 квітня (назад - 3 і 4 квітня)

№4/3 Запоріжжя-Ужгород: 28 березня, 2 і 4 квітня (назад - 29 березня, 3 і 5 квітня).

Відзначається, що продаж квитків на зазначені рейси буде відкрито з 21:00 26 березня. Пасажири, які вже мають придбані проїзні документи на зазначені рейси в їх перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками без необхідності обміну.