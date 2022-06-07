Укрзалізниця призначила нові приміські потяги

Про це повідомляє пресслужба УЗ.Так, з 7 червня компанія призначає приміський поїзд. Відправлення з Чернігова щодня о 8:05, прибуття до Славутича о 9:05. Назад, зі Славутича, відправлення о 9:20, прибуття до Чернігова о 10:20.Крім того, з 8 червня поїдуть приміські потяги сполученням:Відправлення із Запоріжжя о 5:57, прибуття до Дніпра о 9:01. Назад, з Дніпра, поїзд відходитиме о 9:46 і прибуватиме на станцію Запоріжжя-2 о 12:48.Також буде змінено графік руху ще низки поїздів на цій ділянці.