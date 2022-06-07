Укрзалізниця призначила нові приміські потяги

Укрзалізниця оголосила про призначення низки нових приміських поїздів із 7 та 8 червня.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Так, з 7 червня компанія призначає приміський поїзд Чернігів – Славутич – Чернігів. Відправлення з Чернігова щодня о 8:05, прибуття до Славутича о 9:05. Назад, зі Славутича, відправлення о 9:20, прибуття до Чернігова о 10:20.
Крім того, з 8 червня поїдуть приміські потяги сполученням: Запоріжжя-2 – Дніпро – Запоріжжя-2.
Відправлення із Запоріжжя о 5:57, прибуття до Дніпра о 9:01. Назад, з Дніпра, поїзд відходитиме о 9:46 і прибуватиме на станцію Запоріжжя-2 о 12:48.
Також буде змінено графік руху ще низки поїздів на цій ділянці.
Так, з 7 червня компанія призначає приміський поїзд Чернігів – Славутич – Чернігів. Відправлення з Чернігова щодня о 8:05, прибуття до Славутича о 9:05. Назад, зі Славутича, відправлення о 9:20, прибуття до Чернігова о 10:20.
Крім того, з 8 червня поїдуть приміські потяги сполученням: Запоріжжя-2 – Дніпро – Запоріжжя-2.
Відправлення із Запоріжжя о 5:57, прибуття до Дніпра о 9:01. Назад, з Дніпра, поїзд відходитиме о 9:46 і прибуватиме на станцію Запоріжжя-2 о 12:48.
Також буде змінено графік руху ще низки поїздів на цій ділянці.
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