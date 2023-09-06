"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на популярні напрямки

15:21 09 серпня Київ, Україна

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на окремі дати у сполученні між Києвом та Кривим Рогом, Львовом та Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом, Дніпром та Львовом.



Про це повідомили у пресслужбі державного перевізника.

"Квитки на ці рейси поступово будуть доступні у додатку, на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів", - зазначили в "УЗ".

"Укрзалізниця" через великий попит призначила додаткові поїзди: