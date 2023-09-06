"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на популярні напрямки

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на окремі дати у сполученні між Києвом та Кривим Рогом, Львовом та Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом, Дніпром та Львовом.
Про це повідомили у пресслужбі державного перевізника.
Про це повідомили у пресслужбі державного перевізника.
"Укрзалізниця" через великий попит призначила додаткові поїзди:
- №175/176 Кривий Ріг - Київ вирушатиме з Кривого Рогу 20, 21, 27, 28 серпня об 11:08 та прибуватиме до Києва о 19:31. З Києва вирушатиме 20 серпня о 07:31 і прибуватиме до Кривого Рогу о 16:56. 21, 27, 28 серпня вирушатиме з Києва о 07:24 та прибуватиме до Кривого Рогу о 16:43.
- №191/192 Київ — Львів вирушатиме з Києва 14 серпня о 07:05 та прибуватиме до Львова о 14:49. Зі Львова вирушатиме тієї ж дати о 14.37 і прибуватиме до Києва о 22.05.
- №229/230 Київ — Ворохта вирушатиме з Києва з 15 серпня по 19 вересня за непарними числами о 23:21 і прибуватиме до Ворохти об 11:50. Назад, з Ворохти, вирушатиме 16, 18 серпня та з 20 серпня по 20 вересня за парними числами о 14.47 та прибуватиме до Києва о 05.10.
- №168/167 Одеса — Львів вирушатиме з Одеси 25, 27 та 30 серпня о 09:39 та прибуватиме до Львова о 20:35. Назад, зі Львова, вирушатиме в ті самі дати о 08:37 та прибуватиме до Одеси о 19:56.
- №111/63 - 64/112 курсуватиме у поєднанні Ізюм - Харків - Львів. Відправлятиметься 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 вересня з Ізюму о 18:22, з Харкова — о 22:43 і прибуватиме до Львова о 13:40. У зворотному напрямку, зі Львова, вирушатиме 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 вересня о 15:48 та прибуватиме до Харкова о 05:46 та до Ізюму. о 12:00.
- №79/80 курсуватиме у сполученні Дніпро — Львів. Відправлятиметься з Дніпра 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 вересня о 22:15, прибуватиме до Києва о 5:49 та до Львова о 13:40. У зворотному напрямку зі Львова вирушатиме 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 вересня та 1 жовтня о 15:48, прибуватиме до Києва о 22:37 та у Дніпро о 06:49.
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