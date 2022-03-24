Укрзалізниця призначає додаткові поїзди на святкові вихідні

11:19 25 червня Київ, Україна

Укрзалізниця призначає 10 додаткових поїздів в і з Києва на довгі вихідні до Дня Конституції України.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Плануючи вихідні 26-28 червня, в зв'язку з Днем Конституції України, зауважте, що є такі додаткові можливості дістатися поїздом до потрібного вам міста", - йдеться в повідомленні.

Так, в розклад додали наступні поїзди:



№ 197/198 Київ - Ковель: відправиться з Києва 26 червня о 6:36, з Ковеля в цей же день о 11:27;

№ 207/208 Ужгород - Київ: відправиться з Ужгорода 26 червня о 18:00;

№ 239/240 Київ - Ужгород, щоб назад дістатися до столиці, поїзд відправлятиметься 27 червня о 19:58;

№ 235/236 Київ - Ужгород відправиться з Києва 25 і 27 червня о 20:28, а з Ужгорода 26 та 28 червня о 18:15;

№ 249/250 Київ - Чернівці відправлятиметься з Києва 25 і 29 червня о 15:09, з Чернівців (через Івано-Франківськ) - 24 і 28 червня о 19:15;

№ 767/768 Київ - Херсон буде виїжджати з Києва 25 червня о 13:25 і 27 червня о 14:15. Зворотно з Херсона - 27 і 28 червня о 5:26;

№ 223/224 Київ - Одеса відправиться з Києва 28 червня о 8:11. І назад в той же день відправиться о 10:51. Також в Одесу призначений додатковий поїзд № 203/204 Київ - Одеса, що відправиться 29 червня;

№ 222/221 Одеса - Київ відправлятиметься з Одеси 25 червня о 1:53. З Києва він вирушить 29 червня о 09:50;

№ 124/123 Київ - Костянтинівка відправлятиметься зі столиці 25 і 27 червня о 21:20, а назад з Костянтинівки - 26 і 28 червня о 17:40.