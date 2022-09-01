Укрзалізниця призначає додаткові приміські поїзди з Києва

Укрзалізниця призначає додаткові приміські поїзди із Києва.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
З понеділка, 8 серпня, курсуватимуть:
З понеділка, 8 серпня, курсуватимуть:
- Потяг №6670 Клавдієво - Святошине курсуватиме щодня, відправлення зі станції Клавдієво о 5:15, прибуття до станції Святошино о 6:07. Назад цей поїзд відправляється зі станції Святошино о 7:48 і прибуває на станцію Тетерів о 09:26;
- Потяг №6672 Немішаєве - Борщагівка-техн. курсуватиме щодня, відправлення зі станції Немішаєве о 8:45, прибуття до станції Борщагівка-техн. о 09:54;
- Потяг №7767 Борщагівка-техн. - Клавдієво курсуватиме щодня, відправлення зі станції Борщагівка-техн. о 4:02, прибуття до станції Клавдієво о 4:57;
- Потяг №7644 Святошин - Дарниця курсуватиме щодня, відправлення зі станції Святошин в 6:10, прибуття до станції Дарниця о 6:52.
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