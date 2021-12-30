Укрзалізниця нарощує оберти у вантажоперевезеннях

Показники перевезення вантажів Укрзалізницею за квітень поточного року повернулися до показників доепідемічного періоду.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
У порівнянні з аналогічним періодом квітня минулого року, середньодобове навантаження збільшилося майже на 14% і повернулося до показників доепідемічного періоду.
Статистику середньодобового навантаження вантажів привів на своїй сторінці в Facebook в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик. "Укрзалізниця набирає темп в своєму основному бізнесі!", - коментує він.
Як відзначають в компанії, таких результатів вдалося досягти завдяки кардинальному посиленню операційної діяльності та оперативним управлінським рішенням. У компанії прогнозують подальше зростання показників навантаження, що збільшить фінансовий прибуток.
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