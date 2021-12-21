Укрзалізниця змінила розклад деяких потягів

10:54 13 квітень Київ, Україна

Укрзалізниця внесла зміни в розклад руху поїздів далекого прямування на основі попиту і карантину.

Про це повідомляє пресслужба компанії.



Відзначається, що Укрзалізниця на квітень 2021 року внесла низку змін в розклад руху поїздів далекого прямування в зв'язку з низьким попитом на перевезення під час карантину. Укрзалізниця прийняла рішення тимчасово скасувати кількість рейсів до Західної України:

з 13 квітня - № 29/30 Київ-Ужгород (курсувало 6 вагонів з 9 вагонів, заповненість на 11-25 квітня - 2%);

з 13 квітня - № 5/6 Ужгород-Херсон (6 вагонів з 10, заповненість з 11 по 25 квітня - менше 1%);

з 14 квітня - № 243/244 Київ-Рахів (11 вагонів з 18, заповненість з 11 по 25 квітня - 7%).

Також з причин економічної необґрунтованості з цього тижня змінюється періодичність курсування поїздів:

№ 773/774 Київ - Шостка: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) з Києва та Шостки по 5, 6, 7 днях тижня;

№ 781/782 Київ - Черкаси: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) з Києва і Черкас по 5, 6, 7 днях тижня.

У компанії підкреслюють, що щодня моніторять пасажиропотік і готові миттєво відновити рейси на вже наявні альтернативні маршрути, а також додавати поїзди до травневих свят і літнього туристичного сезону. Також в Укрзалізниці зазначають наявність широкого вибору альтернативних рейсів, в тому числі до 15 поїздів на день різного класу у львівському напрямку, і нагадує, що в разі скасування рейсу пасажиру повертається повна вартість квитка.



Крім того, вже заплановані додаткові рейси перед літнім сезоном перевезень. Їхнє призначення буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні.



Так, вже додані в розклад поїзди № 77/78 Харків - Маріуполь, № 119/120 Львів - Запоріжжя, № 719/720 Харків - Київ, а також збільшена періодичність курсування поїзда № 19/20 Попасна - Київ (по парних днях тижня).