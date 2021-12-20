Укрзалізниця та Нацполіція проводять рейди проти "безмасочників"

Представники Укрзалізниці спільно з Національною поліцією України провели спецрейди, щоб перевірити дотримання пасажирами карантинних вимог на вокзалах і в поїздах.
Про це повідомила пресслужба УЗ з посиланням на в.о. голови правління компанії Івана Юрика.
Про це повідомила пресслужба УЗ з посиланням на в.о. голови правління компанії Івана Юрика.
Відзначається, що під час перших рейдів були проінспектовані поїзди №142 Бахмут - Львів, №724 Київ - Харків, а також експрес №831 Бориспіль - Київ.
«Укрзалізниця» також повідомила, що контроль за дотриманням маскового режиму буде посилений.
Компанія буде інформувати пасажирів про небезпеку COVID-19 на табло і екранах вокзалів, аудіооповіщеннями і масштабною кампанією у вагонах.
Директор філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський також повідомив, за яким номером можна дзвонити для повідомлення про зафіксоване порушення.
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