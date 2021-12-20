Укрзалізниця та Нацполіція проводять рейди проти "безмасочників"

19:18 06 квітень Київ, Україна

Представники Укрзалізниці спільно з Національною поліцією України провели спецрейди, щоб перевірити дотримання пасажирами карантинних вимог на вокзалах і в поїздах.



Про це повідомила пресслужба УЗ з посиланням на в.о. голови правління компанії Івана Юрика.

«Ми дотримуємося всіх карантинних обмежень та заходів, прагнемо забезпечити максимальний комфорт і в той самий час максимальну безпеку під час пасажирських перевезень. Саме тому спільно з Національною поліцією ми посилили контроль за дотриманням карантинних вимог в пасажирських поїздах і на об'єктах залізничного транспорту», - цитує пресслужба його слова.

Відзначається, що під час перших рейдів були проінспектовані поїзди №142 Бахмут - Львів, №724 Київ - Харків, а також експрес №831 Бориспіль - Київ.

«Правоохоронці обмежилися складенням тільки одного протоколу про адміністративне порушення для пасажира на вокзалі, який відмовлявся від носіння маски, але попередили понад 20 пасажирів у вагонах, маски яких були надіті неправильно», - сказано в повідомленні.

«Укрзалізниця» також повідомила, що контроль за дотриманням маскового режиму буде посилений.



Компанія буде інформувати пасажирів про небезпеку COVID-19 на табло і екранах вокзалів, аудіооповіщеннями і масштабною кампанією у вагонах.



Директор філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський також повідомив, за яким номером можна дзвонити для повідомлення про зафіксоване порушення.