Укрзалізниця: графік міжнародних евакуаційних рейсів на 11 березня

08:32 11 березень Київ, Україна

АТ "Укрзалізниця" оприлюднила графік міжнародних евакуаційних рейсів на п'ятницю, 11 березня.

На 11 березня призначено такі міжнародні евакуаційні рейси:



Польща

00:40 - № 7603/7604 Львів – Пшемисль

05:27 - № 7605/7606 Львів – Пшемисль

07:10 - №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль

08:52 - № 7607/7608 Львів – Пшемисль

10:30 - № 907/908 Дніпро – Хелм

12:12 - № 7609/7610 Львів – Пшемисль

15:40 - № 7611/7612 Львів – Пшемисль

19:13 - №67/68 Київ – Варшава (з групою вагонів на Хелм №910/909)

19:55 - № 7601/7602 Львів – Пшемисль

Угорщина

Зі ст. Чоп до ст. протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 потягів.

О 12:30 з вокзалу Мукачево відправляється поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.





Словаччина

11:35 - № 8661 Чоп – Чієрна над Тисоу – Кошице

16:50 - № 961 Чоп – Чієрна над Тисоу – Кошице

Румунія

23:23 – Одеса – Тульча





Як повідомлялося, 24 лютого президент РФ Путін оголосив війну Україні і розпочав масштабне вторгнення. Російські війська вбивають мирне населення, обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети потрапляють до житлових будинків українців.