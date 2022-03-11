Укрзалізниця: графік міжнародних евакуаційних рейсів на 11 березня

АТ "Укрзалізниця" оприлюднила графік міжнародних евакуаційних рейсів на п'ятницю, 11 березня.
На 11 березня призначено такі міжнародні евакуаційні рейси:
Польща
Польща
- 00:40 - № 7603/7604 Львів – Пшемисль
- 05:27 - № 7605/7606 Львів – Пшемисль
- 07:10 - №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль
- 08:52 - № 7607/7608 Львів – Пшемисль
- 10:30 - № 907/908 Дніпро – Хелм
- 12:12 - № 7609/7610 Львів – Пшемисль
- 15:40 - № 7611/7612 Львів – Пшемисль
- 19:13 - №67/68 Київ – Варшава (з групою вагонів на Хелм №910/909)
- 19:55 - № 7601/7602 Львів – Пшемисль
Угорщина
- Зі ст. Чоп до ст. протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 потягів.
- О 12:30 з вокзалу Мукачево відправляється поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.
Словаччина
- 11:35 - № 8661 Чоп – Чієрна над Тисоу – Кошице
- 16:50 - № 961 Чоп – Чієрна над Тисоу – Кошице
Румунія
- 23:23 – Одеса – Тульча
Як повідомлялося, 24 лютого президент РФ Путін оголосив війну Україні і розпочав масштабне вторгнення. Російські війська вбивають мирне населення, обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети потрапляють до житлових будинків українців.
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