17:18 07 липня Київ, Україна

Починаючи з вівторка, 11 липня, пасажири матимуть змогу скористатися розширеним маршрутом поїзда № 101/102 Херсон – Київ, який буде продовжено до Слов'янська.

У зворотному напрямку перший рейс за новим графіком заплановано на 12 липня.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

У зворотному напрямку перший рейс за новим графіком заплановано на 12 липня. Крім того, буде організовано спеціальний приміський електропоїзд між Слов'янськом та Краматорськом, підлаштований до київсько-херсонського рейсу. Таким чином Укрзалізниця додає сполучення між Києвом та Слов'янськом.

"Таким чином, на додаток до денного сполучення зі столицею, пасажири з Донбасу матимуть такі нові сполучення: Корсунь; Сміло; Долинська; Миколаїв. А пасажири з Херсонщини зможуть дістатися залізницею до: Гребінки; Лубен; Миргороду; Полтави; Краснограду; Лозової", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з Києва поїзд відправлятиметься по непарних числах о 20:42 і прибуватиме до Слов'янська о 06:48. У зворотному напрямку зі Слов'янська – по парних числах о 09:45 із прибуттям до столиці о 20:30.