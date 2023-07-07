Починаючи з вівторка, 11 липня, пасажири матимуть змогу скористатися розширеним маршрутом поїзда № 101/102 Херсон – Київ, який буде продовжено до Слов'янська.
У зворотному напрямку перший рейс за новим графіком заплановано на 12 липня.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
У зворотному напрямку перший рейс за новим графіком заплановано на 12 липня. Крім того, буде організовано спеціальний приміський електропоїзд між Слов'янськом та Краматорськом, підлаштований до київсько-херсонського рейсу. Таким чином Укрзалізниця додає сполучення між Києвом та Слов'янськом.
Повідомляється, що з Києва поїзд відправлятиметься по непарних числах о 20:42 і прибуватиме до Слов'янська о 06:48. У зворотному напрямку зі Слов'янська – по парних числах о 09:45 із прибуттям до столиці о 20:30.
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