Укрзалізниця додала новий поїзд Львів – Харків

До Києва він прибуватиме о 09:28 і далі рухатиметься на Харків через Ворожбу та Суми. Прибуття до Харкова – о 19:15.

"Назад за непарними числами з 3 лютого поїзд відправлятиметься з Харкова о 06:52, надаючи жителям Харкова, Сум та інших міст ранкове сполучення з Києвом. Зі столиці о 16:00 поїзд відправляється до Житомира, і далі через Полісся з прибуттям до Львова о 07:04. Таким чином мешканці північного Полісся та Волині отримують щоденний маршрут до Києва зі Львова, оскільки рух нового поїзда такий самий, як і раніше призначений поїзд №131/132 Львів – Дніпро. Обидва потяги курсують за день", - пише прес-служба Укрзалізниці.