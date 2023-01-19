Укрзалізниця додала новий поїзд Львів – Харків

Новий поїзд №114/113 Львів – Харків допоможе розширити мережу залізничного сполучення для північного Полісся та Волині.
Потяг розпочне курсувати з 1 лютого. Він вирушатиме зі Львова за непарними числами о 18:06 та їхатиме через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарни, Житомир та інші станції.
Потяг розпочне курсувати з 1 лютого. Він вирушатиме зі Львова за непарними числами о 18:06 та їхатиме через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарни, Житомир та інші станції.
До Києва він прибуватиме о 09:28 і далі рухатиметься на Харків через Ворожбу та Суми. Прибуття до Харкова – о 19:15.
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