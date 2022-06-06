Укрзалізниця додала новий евакуаційний потяг

Про це повідомляють на вебсайті відомства.У понеділок, 6 червня, евакуаційний поїзд вирушить. Він курсуватимеВ Укрзалізниці зазначають також, що час відправлення та прибуття поїздів може змінюватись, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.