Укрзалізниця додала новий евакуаційний потяг

08:39 06 червня Київ, Україна

Новий графік евакуаційного поїзда Укрзалізниці на понеділок, 6 червня.

 
Про це повідомляють на вебсайті відомства.

У понеділок, 6 червня, евакуаційний поїзд вирушить із Покровська до Львова о 16:30. Він курсуватиме через Дніпро.

В Укрзалізниці зазначають також, що час відправлення та прибуття поїздів може змінюватись, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.