Укрзалізниця додала новий евакуаційний потяг

Новий графік евакуаційного поїзда Укрзалізниці на понеділок, 6 червня.
Про це повідомляють на вебсайті відомства.
У понеділок, 6 червня, евакуаційний поїзд вирушить із Покровська до Львова о 16:30. Він курсуватиме через Дніпро.
В Укрзалізниці зазначають також, що час відправлення та прибуття поїздів може змінюватись, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.
У понеділок, 6 червня, евакуаційний поїзд вирушить із Покровська до Львова о 16:30. Він курсуватиме через Дніпро.
В Укрзалізниці зазначають також, що час відправлення та прибуття поїздів може змінюватись, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.
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