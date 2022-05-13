Укриття та захисні кімнати: у Львові ухвалили нові стандарти будівництва

21:10 13 травня Київ, Україна

Львові запроваджуються нові принципи будівництва – тепер усі забудовники працюватимуть за стандартами посиленої безпеки.

міський голова Львова Андрій Садовий за підсумками засідання виконкому міськради.

У всіх будівлях має бути підземний паркінг, частина якого буде обладнана для комфортного перебування протягом тривалого періоду. Тобто там має бути обігрів, окремі санвузли, розкладні крісла, місце для зберігання їжі та резервуар для води.. Крім того, паркінги мають бути обладнані ліфтами, щоб туди могли спуститись люди з інвалідністю.



Нові стандарти відносяться не лише до житлових будинків, а й до навчальних закладів та інших установ, зазначив Садовий.

У квартирах на кожному поверсі забудовники повинні передбачити захисну кімнату з мінімальною площею 9 кв.. Стіни та перекриття цього приміщення повинні бути виготовлені з армованого бетону. Вікна повинні захищати сталеві віконниці, а двері повинні витримувати тиск ударної хвилі.

«На фото – підземне укриття, яке вже обладнане у Львові. Так має бути у кожній новобудові», – пише Садовий.

Після війни в Україні переглянуть принципи проектування, заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.. За його словами, нові будинки робитимуть із укріпленими підземними паркінгами, як в Ізраїлі.