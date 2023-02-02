Оператор "Укртелеком" запустив безкоштовні Wi-Fi зони на вулицях п'яти міст України. Вони вже працюють у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові.
Для цього у містах кілька років тому встановили розподільні вуличні шафи. Ці шафи позначені відповідними наклейками.
Загалом працює вже близько 700 публічних Wi-Fi-зон, кажуть в «Укртелекомі». Інтернет можна буде скористатися і за відсутності електропостачання, він повинен працювати ще протягом 2-4 годин. Мережа називається UKRTELECOM_FREE.
Обіцяють швидкість до 20 мегабіт на секунду із середнім радіусом до 10 метрів від розподільної шафи. Але відзначають, що фактична швидкість залежатиме від кількості споживачів, що одночасно користуються доступом, і технічних параметрів їх пристроїв.
Адреси Wi-Fi-зон можна знайти за посиланням .
В Укртелекомі додають, що до вільного Wi-Fi можна підключитись також у 200 центрах обслуговування абонентів по всій території України.. Також у цих центрах можна зарядити телефони. Список адрес – за посиланням.
Загалом працює вже близько 700 публічних Wi-Fi-зон, кажуть в «Укртелекомі». Інтернет можна буде скористатися і за відсутності електропостачання, він повинен працювати ще протягом 2-4 годин. Мережа називається UKRTELECOM_FREE.
Обіцяють швидкість до 20 мегабіт на секунду із середнім радіусом до 10 метрів від розподільної шафи. Але відзначають, що фактична швидкість залежатиме від кількості споживачів, що одночасно користуються доступом, і технічних параметрів їх пристроїв.
Адреси Wi-Fi-зон можна знайти за посиланням .
В Укртелекомі додають, що до вільного Wi-Fi можна підключитись також у 200 центрах обслуговування абонентів по всій території України.. Також у цих центрах можна зарядити телефони. Список адрес – за посиланням.
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